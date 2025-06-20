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В России в 1,5 раза выросли штрафы для водителей

Авто Mail: в России в 1,5 раза подскочили штрафы за нарушения ПДД
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

По итогам периода с марта по май средний чек штрафа за нарушение ПДД в России резко вырос в полтора раза. Об этом пишет проект «Авто Mail» со ссылкой на банк «Русский стандарт».

«Если весной прошлого года автомобилисты-нарушители «гасили» штрафы по картам банка в среднем на 608 рублей, то в текущем году эта цифра составила уже 1003 рубля», — передает издание.

Самая популярная сумма штрафа, согласно квитанциям, — 250 рублей. Далее следуют 500 рублей и 550 рублей.

При этом средний чек платежа за нарушение ПДД весной этого года у женщин оказался выше, чем у мужчин — 1115 рублей против 1001 рубля.

До этого председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил законодательно внести запрет на использование гаджетов за рулем автомобиля.

«У нас краевые полосы рельефные, и при смещении на них автомобиля водитель ощущает вибрации, от которых пробуждается. Особенно они актуальны для грузовиков. В них водители иногда засыпают от монотонности или просто смотря кино на гаджетах, сравнимых с телевизорами. Чтобы бороться с засильем гаджетов, мы предлагаем внести в законодательство запрет на их использование за рулем», — сказал Петушенко.

Ранее на 58 участках улиц Москвы ввели динамический тариф на парковку.

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