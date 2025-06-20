На 58 участках улиц Москвы ввели динамический тариф на парковку

С 20 июня на 58 участках улиц Москвы станет доступна парковка за 0 рублей

На 58 участках улиц в Москве будет введен динамический тариф на парковку, сообщает РИА Новости. Нововведение начнет действовать с 20 июня.

«Тариф, в частности, заработает на таких улицах, как Мясницкая, Рождественка и Неглинная, а также на некоторых улицах в центре, на западе, севере, северо-востоке и юге столицы. Стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей», — сообщает агентство.

Динамический тариф — это проект плавающей стоимости парковки, которая зависит от загрузки стоянки. Чем больше машин — тем больше платят хозяева авто, и наоборот, вплоть до нуля.

До этого стало известно, что в Москве введены новые зоны платной парковки.

Согласно приказу дептранса Москвы, новые платные зоны вводятся с 5 августа на 88 участках улиц в районах Войковский, Сокол, Хорошевский, Западное Дегунино, Ховрино, Дмитровский, Коптево, Щукино и других — в основном на северо-западе и западе города. Тариф на парковку в большинстве новых зон составляет 40 рублей в час. Штраф за неоплату парковки — 5 тыс. рублей.

Ранее была названа средняя стоимость машиноместа в Москве.