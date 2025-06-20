Водитель устроил массовое ДТП в подмосковных Химках

Автомобильная авария с участием нескольких машин произошло в Химках утром в пятницу, 20 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичные Химки».

«На улице Горшина водитель белого автомобиля влетел в припаркованные автомобили», — говорится в сообщении канала.

Судя по фото, в аварию попали как минимум, пять автомобилей. О пострадавших и о причинах массового ДТП не сообщается.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Ранее появилось видео жесткого кульбита автомобиля на МКАД.