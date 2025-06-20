На КАД два человека вылетели из каршеринга в жестком ДТП, еще один пропал

Два человека вылетели из каршеринга на КАД, еще один пассажир пропал

На КАД произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого из автомобиля каршеринга вылетели пассажиры. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

«Каршеринг протаранил дорожные ограждения на КАДе у Малой Ижоры — пассажиры вылетели из салона авто. Двоих пострадавших забрала реанимация. По словам очевидцев, в машине был третий человек — он также мог выпасть из арендованного автомобиля после аварии», — говорится в публикации.

Также отмечается, что в результате ДТП образовалась пробка.

До этого в городе Кстове Нижегородской области мотоциклист столкнулся с автомобилем. Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист врезается в остановившийся белый автомобиль. От удара водитель перелетает через капот и приземляется на проезжую часть. После ДТП прохожие подбегают к пострадавшему мотоциклисту.

Ранее в Москве ДТП парализовало движение автомобилей.