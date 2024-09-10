«Автодор» хочет внедрить музыкальную разметку на дорогах

Госкомпания «Автодор» намерена внедрить в России «музыкальную разметку» на дорогах. Эта технология будет оповещать водителей о смещении автомобиля к обочине с помощью звуковых сигналов, рассказал председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко изданию «Коммерсантъ».

«Уже давно практикуется использование шумовых полос, которые предупреждают водителей о приближении к краю дороги. Наши специалисты создали программное обеспечение, позволяющее наносить разметку таким образом, чтобы при проезде возникал эффект мелодии. В текущем году планируем протестировать такую разметку на участке автомагистрали М-11», — сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

Эксперты отмечают, что музыкальная разметка является перспективным методом повышения безопасности дорожного движения. Она уже применяется в ряде стран, включая Японию и европейские государства, и демонстрирует свою эффективность.

По словам Петушенко, помимо внедрения музыкальной разметки, «Автодор» продолжит использовать и другие инновационные решения, такие как шевроны для определения безопасной дистанции на трассах.

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