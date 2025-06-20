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«Я его очень люблю»: женщина задавила бойфренда из-за тампона

В США женщина задавила бойфренда из-за чужого тампона в доме
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Freepik.com

В Лас-Вегасе (США) женщина за рулем задавила своего бойфренда, найдя у него дома чужой тампон. Об этом пишет Las Vegas Review-Journal.

По данным издания, 31-летняя Джулия Буш обвинила 51-летнего Ричардо Пенардо в измене, заметив чужой тампон в его мусорном ведре. Мужчина попытался оправдаться, но женщина разозлилась еще сильнее и решила уехать.

Однако, по словам Буш, ее бойфренд пытался остановить ее, вытащив цепь и став размахивать ею возле машины. В итоге он разбил окна автомобиля. Женщина испугалась и сбила Пенардо. Тот отскочил к кирпичной стене и не выжил. Позднее стало известно, что во время ссоры пара была в состоянии наркотического опьянения.

В итоге суд приговорил Буш к заключению в тюрьме.

До этого в Магадане женщина вонзила нож в спину своего сожителя, который взял без спроса ее автомобиль и нарушал на нем ПДД.

По версии следствия, в апреле текущего года мужчина ночью взял автомобиль Suzuki Escudo своей сожительницы, но был остановлен работниками ДПС. Сотрудники правоохранительных органов выписали штраф за нарушение ПДД, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

После произошедшего водитель приехал домой, где начал распивать спиртные напитки, после чего из-за произошедшего между сожителями возник конфликт. В ходе спора магаданка ударила мужчину чашкой по голове, а после вонзила кухонный нож в спину.

Ранее в Москве ДТП парализовало движение автомобилей.

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