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Магаданка вонзила нож в спину возлюбленного, который взял без спроса ее авто

В Магадане женщина вонзила нож в возлюбленного, который нарушил ПДД на ее авто
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Depositphotos

В Магадане женщина вонзила нож в спину своего сожителя, который взял без спроса ее автомобиль и нарушал на нем ПДД. Об этом сообщает Прокуратура Магаданской области в своем Telegram-канале.

«Прокуратурой г. Магадана утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле текущего года мужчина ночью взял автомобиль Suzuki Escudo своей сожительницы, но был остановлен работниками ДПС. Сотрудники правоохранительных органов выписали штраф за нарушение ПДД, а автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

По информации канала, после произошедшего водитель приехал домой, где начал распивать спиртные напитки, после чего из-за произошедшего между сожителями возник конфликт. В ходе спора магаданка ударила мужчину чашкой по голове, а после вонзила кухонный нож в спину. Женщина сразу вызвала медиков, которые госпитализировали пострадавшего.

Ранее в Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.

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