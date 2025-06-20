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В России рекордно подорожало обслуживание автомобильного кондиционера

«Известия»: обслуживание автомобильного кондиционера в РФ подорожало на 20%
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Shutterstock

В России на 20% подорожало обслуживание автомобильного кондиционера, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные международной сети автосервисов Fit Service.

«Средний чек заказ-нарядов, в которых есть услуга «кондиционер», по итогам двух месяцев (апрель-май 2025-го), составляет 16 893 рубля. Это выше прошлогоднего показателя на 21%. Данный показатель включает в себя любые другие услуги, которые выполняют автовладельцы попутно с работами по кондиционеру», — сообщает газета.

В рейтинг самых популярных услуг по кондиционерам этой весной вошли диагностика системы кондиционирования, заправка кондиционера, снятие и установка конденсора кондиционера, дезинфекция системы кондиционирования и удаление запахов, а также снятие и установка компрессора кондиционера.

До этого директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова заявила, что затхлый запах в кондиционере автомобиля может появиться из-за размножения бактерий.

По ее словам, основными причинами запаха могут быть: грязный испаритель кондиционера, забитый салонный фильтр, редкое охлаждение салона, неправильная эксплуатация или внешние загрязнения. Для устранения запаха эксперт рекомендовала провести антибактериальную обработку испарителя, заменить салонный фильтр, проветрить и просушить систему, очистить дренажную трубку, а также провести профессиональную дезинфекцию.

Ранее россиянам рассказали, что добивает автомобиль в жару.

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