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Россиянам объяснили, почему появляется плохой запах из кондиционера автомобиля

«Рольф» назвал пять причин появления затхлого запаха в кондиционере авто
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Shutterstock

Затхлый запах в кондиционере автомобиля может появиться из-за размножения бактерий. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Неприятный, затхлый или гнилостный запах при включении кондиционера машины — частая проблема, особенно в теплое время года. Причина почти всегда одна — размножение бактерий, грибков и плесени на испарителе кондиционера», — сообщила Трушкова.

По ее словам, основными причинами запаха могут быть: грязный испаритель кондиционера, забитый салонный фильтр, редкое охлаждение салона, неправильная эксплуатация или внешние загрязнения. Для устранения запаха эксперт рекомендовала провести антибактериальную обработку испарителя, заменить салонный фильтр, проветрить и просушить систему, очистить дренажную трубку, а также провести профессиональную дезинфекцию.

Кроме того, в «Рольфе» посоветовали менять салонный фильтр каждые 10 тыс. километров, использовать кондиционер круглый год, а после долгих поездок давать системе поработать в режиме вентиляции и не игнорировать профилактическую чистку испарителя.

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