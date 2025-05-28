Россиянам рассказали, что добивает автомобиль в жару

В летнее время высокая температура воздуха, пыль и песок понижают ресурс автомобиля. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова.

«Высокая температура воздуха снижает эффективность охлаждения. Если система охлаждения работает не идеально — мотор легко уходит в перегрев, особенно в пробках и при включенном кондиционере», — сообщила Трушкова.

По ее словам, компрессор кондиционера летом трудится в постоянной нагрузке. При недостатке хладагента или грязном радиаторе он перегревается, а значит — ресурс падает. Кроме того, на состояние машины может повлиять пыль и песок, которых летом на трассах и в деревнях очень много. Пыль забивает фильтры, оседает на датчике массового расхода воздуха, ухудшает смесь и портит лакокрасочное покрытие.

Эксперт также отмечает, что в жаркое время электролит в аккумуляторе испаряется быстрее, контакты батареи могут окисляться, а старые аккумуляторы разряжаются даже на парковке. Помимо этого, летом из-за высокой нагрузки масло окисляется быстрее, особенно при больших пробегах. Такие процессы ухудшают смазку и ускоряют износ двигателя внутреннего сгорания.

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