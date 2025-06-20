В России спрогнозировали падение рынка автомобилей с пробегом

«Автостат»: рынок автомобилей с пробегом в РФ в 2025 году снизится на 7%

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году ожидает снижение, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Так, по данным агентства, в 2025 году его объем в базовом сценарии развития составит 5,86 млн купленных б/у легковых машин. И это будет на 3% меньше, чем в 2024-м (6,04 млн шт.). В пессимистичном сценарии заложен показатель в 5,62 млн штук, что соответствует снижению рынка на 7%», — говорится в сообщении «Автостата».

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.