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Оса устроила ДТП с автобусом под Самарой

В Самарской области оса укусила водителя автобуса и спровоцировала ДТП
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Depositphotos

В Самарской области оса спровоцировала ДТП с автобусом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В пути следования водителя укусила оса, после чего он доехал до остановки, высадил часть пассажиров и продолжил путь. Вблизи села Новинки у водителя случился анафилактический шок, он потерял сознание и допустил съезд в кювет», — отметили в ведомстве.

Водителю понадобилась медицинская помощь, однако госпитализация не понадобилась. Пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

До этого сообщалось, что в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт. Мужчина поднимает младенца, отдает его матери и начинает бить людей, которые передвигаются на питбайке.

Ранее в Хабаровске на видео попало, как автомобиль протащил ребенка по проезжей части после ДТП.

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