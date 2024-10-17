Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ГИБДД рассказала, что будут считать сокрытием номеров

В ГИБДД признали грязь и снег сокрытием номеров

close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

ГИБДД признало, что снег и грязь на номерах будет считаться устройством для скрытия. На соответствующий пост в официальном Telegram-канале обратил внимание инсайдерский канал No Limits.

«За езду без номеров или сокрытие их различными материалами. Штраф до 5 000 ₽. За повторное нарушение — лишение прав на срок до 1,5 лет. Материалы для сокрытия номеров — это, например, бумага, ткань, грязь или снег. Для лишения прав при повторном нарушении должно быть очевидно, что это сделано нарочно, а не связано с погодными условиями или обусловлено процессом движения», — говорится в сообщении Госавтоинспекции России.

По данным No Limits, официально новая норма должна была быть направлена именно на специальные устройства — типа рамок-перевёртышей, которые могут использовать преступники. А тут речь идёт о грязи и снеге. Для них как была, так и осталась норма КоАП — штраф и лишение на три месяца — максимум.

«Получается, ГИБДД, публикуя у себя официально такую трактовку нормы, даёт своим сотрудникам карт-бланш на соответствующие действия», — отметили в No Limits.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение номеров автомобиля при помощи спецустройств. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь за сокрытие или видоизменение номеров водителя будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Кроме того, у него конфискуют устройства, с помощью которых он совершил это правонарушение.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. До его подписания Путиным за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тысяч рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.

Ранее россиянам рассказали о недопустимых вмешательствах в автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами