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Путин ужесточил наказание за сокрытие госномеров

Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие номеров

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение номеров автомобиля при помощи спецустройств. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Теперь за сокрытие или видоизменение номеров водителя будут лишать прав на срок от года до полутора лет. Кроме того, у него конфискуют устройства, с помощью которых он совершил это правонарушение.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. До его подписания Путиным за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тысяч рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.

Законопроект об ужесточении наказания за сокрытие госномеров был представлен правительством России в Госдуме 24 мая. Его авторы подчеркивали, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза.

Ранее россиянам рассказали о недопустимых вмешательствах в автомобиль.

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