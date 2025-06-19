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«Не смог удержаться»: мигрант трогал москвичек на проезжей части, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как мигрант трогал девушек на проезжей части
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Кадр из видео/Telegram-канал «Readovka»

В Москве мужчина трогал девушек в метро и на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Россия».

«Некий Зафар, как он записан на своей страничке в соцсети, выложил несколько видео, на которых он трогает по попе девушек. Первую — в метро, пока та спокойно стоит. При этом персонаж аргументировал свой поступок тем, что он «не смог удержаться», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети видео видно, как мужчина трогает двух девушек, которые подходят к пешеходному переходу.

По данным СМИ, мужчина и ранее выкладывал видео, на которых трогал женщин.

До этого сообщалось, что мигрант с кувалдой напал на владивостокца на проезжей части. Очевидец запечатлел инцидент на камеру. На кадрах видно, как мужчина замахивается кувалдой и уходит. По словам водителя, после произошедшего мигрант кинул гвоздь в автомобиль.

Кроме того, в Ленинградской области водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС после дрифта.

Ранее уфимцы избили друг друга в автобусе.

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