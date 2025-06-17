В Ленобласти дрифтер убегал от гаишников, и это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как дрифтер убегал от гаишников после погони

В Ленинградской области водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС после дрифта. Об этом сообщает Telegram-канал «Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО».

«Вечером 15 июня сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль «ВАЗ», водитель которого совершал дрифт на парковке, создавая угрозу жизни и здоровью окружающих. Когда инспекторы подъехали к автомобилю, водитель попытался уехать от полицейских», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина убегает от сотрудника правоохранительных органов, который догоняет нарушителя и задерживает.

По информации канала, инспекторы ДПС задержали 17-летнего водителя. Кроме того, правоохранители составили на него административный материал.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске мужчина поджег свой автомобиль на заправочной станции. На кадрах видно, как мужчина подносит зажигалку к бензобаку, от чего автомобиль и шланг воспламеняются.

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