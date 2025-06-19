Американцы восхитились кроссовером Lada Azimut

Журналисты американского портала Autoevolution оценили первый в истории «АвтоВАЗа» кроссовер Lada Azimut.

«Модель была полностью придумана внутри страны. Русские разработали свой собственный дизайн и электронику. Автомобиль может похвастаться современной внешностью и сбалансированными пропорциями. Но кроссовер, построенный на архитектуре Lada Vesta, поразительно напоминает новый Duster», — сообщает Autoevolution.

Кроссовер Lada Azimut дебютировал на ПМЭФ-2025 18 июня. Стартовая линейка силовых агрегатов Lada Azimut представлена модернизированными двигателями собственного производства 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л.с. соответственно. Трансмиссии — 6-ступенчатая «механика» и вариатор. Уже в базовой комплектации установлены мультимедийная система (с экраном 10» и 6 динамиками) и цифровая комбинация приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, система контроля давления в шинах, бесключевой доступ.

Автомобиль также получит панорамную крышу с люком, обогреваемые боковые стекла, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод «АвтоВАЗ» в Тольятти президента России Владимира Путина.

Ранее появились первые фото нового кроссовера Lada Azimut в молочном цвете.