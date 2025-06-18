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Появились первые фото нового кроссовера Lada Azimut

На ПМЭФ показали первый кроссовер АвтоВАЗа Lada Azimut
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Telegram-канал No Limits

На Петербургском международном экономическом форме представили новый кроссовер »АвтоВАЗа» Lada Azimut. Фотографии опубликовал Telegram-канал No Limits. Новинка выполнена в молочном цвете.

«Наша команда стилистов, инженеров, испытателей, вообще вся команда «АвтоВАЗа» вместе с нашими партнерами работала над этим автомобилем, несмотря на те трудности, с которыми столкнулось предприятие <...> мы постоянно работали над этим автомобилем. Вы уже знаете, что автомобиль построен на базовой платформе Vesta, которая проверена годами <...> Поэтому все лучшие качества, связанные и с надежностью платформы, и с управляемостью перекочевали в этот автомобиль», — рассказал исполнительный вице-президент по техническому развитию и стратегии Евгений Шмелев.

До этого сообщалось, что у первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод.

«Моторов будет три: 1.8 (132 л.с.), 1.6 (120 л.с.) и ориентировочно через два года — китайский турбомотор 1.5 (на 150 л.с.)», — сообщает канал.

Отмечается, что привод будет только передний — платформа Lada Vesta не рассчитана под полный привод.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что проект российского кроссовера e-Neva заморозили на неопределенный срок.

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