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В России рекордно упали продажи пикапов

Продажи новых пикапов в России в мае сократились на 29%
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JAC

В мае 2025 года на российском рынке было продано 1,47 тыс. новых пикапов, что на 29% меньше, чем в мае прошлого года, сообщает «Автостат».

Отмечается, что в модельном рейтинге мая первенствует JAC T9, показатель которого составил 224 реализованных пикапа. Немного отстает от него Great Wall Poer (217 ед.). В пятерку самых популярных моделей также попали УАЗ «Пикап» (156 ед.), Sollers ST6 (143 ед.) и Foton Tunland (129 ед.).

До этого CEO Likvi.com Александр Коротков заявил, что россияне, купившие китайские пикапы, будут в дальнейшем долго их продавать.

Такой вывод эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяца.

Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, отметил эксперт.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.

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