Россиянам посоветовали не покупать китайские пикапы

Автоэксперт Коротков перечислил четыре причины не покупать китайские пикапы

Россияне, купившие китайские пикапы, будут в дальнейшем долго их продавать, сообщил quto.ru CEO Likvi.com Александр Коротков.

«Россияне, купившие китайский пикап, столкнутся с долгой перепродажей и большой потерей рыночной стоимости», — сообщил Коротков.

Такие выводы эксперт сделал на основании среднего времени продажи пикапов на вторичном рынке: по данным на 1 июня 2025 года, этот показатель составляет более 1,5 месяца.

Кроме того, в периоды экономической неопределенности потребители предпочитают более экономичные и вместительные автомобили сегмента SUV, отметил эксперт.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Ранее была названа средняя цена китайского автомобиля в России.