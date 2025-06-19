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В Калифорнии полицейские расстреляли мужчину после попытки протаранить их автомобиль

Baza: полицейские расстреляли фаната футбола, который решил протаранить их авто
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Кадр из видео/Соцсети

В Калифорнии полицейские расстреляли фаната американского футбола, который протаранил патрульные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«69-летний Чарльз МакГонегал — фанат «Сан-Франциско Форти Найнерс» — приехал к супермаркету и зачем-то протаранил чужое авто. На место вызвали экипаж полиции, Чарльз ударил и по нему. Правоохранители пытались поговорить с мужчиной, но он особо не реагировал на уговоры и продолжал сидеть в машине», — говорится в сообщении.

По информации канала, сотрудники правоохранительных органов вызвали подкрепление. Водитель, окруженный силовиками, врезался в патрульную машину. Далее мужчина решил протаранить следующий автомобиль, тогда правоохранители расстреляли фаната. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Красноярске загорелся автомобиль с человеком внутри. На кадрах видно, как автомобиль воспламеняется во время движения, при этом водитель останавливает горящий транспорт только у калитки.

Ранее на одной из улиц Москвы перекрыли движение транспорта.

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