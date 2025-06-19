В России объяснили необходимость единого стандарта для автопроизводителей

В России нужен единый стандарт для автопроизводителей, необходимость его разработки возникла на фоне принятия закона о локализации автомобилей такси, объяснила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. В беседе с 360.ru она призвала смягчить барьеры, позволив представителям отрасли приобретать комфортные для пассажиров и технически безопасные машины.

У таксистов уже есть опыт использования самых разных марок автомобилей, на основе которого специалисты отрасли создали единые требования – по сути, это список технических характеристик машины, особенностей эксплуатации и рекомендованных цен, пояснила Зарипова. По ее мнению, эти стандарты должны учитываться при формировании перечня марок автомобилей, которые разрешат покупать компаниям такси.

Эксперт также призвала смягчить барьеры, позволив представителям отрасли покупать машины, которые будут технически безопасными и комфортными для пассажиров и при этом недорогими. Сейчас есть вероятность, что в формируемый перечень не попадут локализованные в РФ бренды, если им для этого не хватит баллов – в этом случае нужно пойти им навстречу, убеждена специалист.

«Допустим, автопроизводитель, который создает автомобили, наиболее подходящие для такси по характеристикам и рекомендуемой цене, не набрал 3200 баллов по нынешним требованиям, — привела она пример. — Тогда со стороны Минпрома можно было бы добавлять недостающие баллы, чтобы компания могла попасть в список как автопроизводитель, соответствующий требованиям такси».

Напомним, накануне Зарипова сообщила, что на фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для российских производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять транспорт в таксопарки. Так, таксисты попросили производителя оснастить автомобили двигателями мощностью 100-150 лошадиных сил с расходом топлива не более 5-7 литров на 100 километров. При этом все это таксисты хотят получить по стоимости не выше 1,5 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» представил Lada Aura для такси.