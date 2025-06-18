В России таксисты поставили условия для «АвтоВАЗа» на фоне закона о локализации

На фоне принятия законопроекта о локализации автомобилей такси с марта 2026 года участники рынка выставили собственные условия для российских производителей, в первую очередь «АвтоВАЗа», которые получат право поставлять транспорт в таксопарки. Об этом сообщила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова, передает «Коммерсантъ».

Соответствующее обращение было направлено министру промышленности и торговли Антону Алиханову, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета федерации Валентине Матвиенко.

Таксисты попросили производителя оснастить автомобили двигателями мощностью 100-150 лошадиных сил с расходом топлива не более 5-7 литров на 100 километров. Помимо этого, в требования автомобилистов входит работа авто без капитального ремонта в при пробеге не менее 300 тысяч километров, автоматическая коробка передач и заводская гарантия в течение трех лет.

При этом все это таксисты хотят получить по стоимости не выше 1,5 млн рублей.

13 мая Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит требования к уровню локализации такси. Теперь таксопарки и водители-частники должны будут использовать только машины российского производства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в московском управлении МЧС возник дефицит водителей из-за низких зарплат.