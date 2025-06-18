«КамАЗик лег поперек»: перевернувшаяся фура парализовала движение авто в Подмосковье

В Подмосковье фура перевернулась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Серьезное ДТП на трассе М-5 в Подмосковье. Фура перевернулась на трассе М-5 в районе Луховиц, движение затруднено. Очевидцы сообщают о сильной пробке», — говорится в сообщении.

По словам автора видео, «КамАЗик лег поперек», при этом транспорт занял две полосы. Водитель также сообщил, что движение автомобилей в сторону Москвы затруднено.

До этого в Хабаровске ребенок врезался в движущийся автомобиль. На опубликованных в сети кадрах видно, что после удара автомобиль протащил ребенка по проезжей части несколько метров.

По информации канала, работники экстренных медицинских служб госпитализировали пострадавшего с травмами.

Кроме того, в Оренбурге отец со своим ребенком на руках бросался под проезжающий питбайк. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина с ребенком бросается на проезжающий транспорт, от удара ребенок падает на асфальт.

Ранее автосервис загорелся в Подмосковье и попал на видео.