Появилось видео с ярким салоном нового Lada Azimut

На видео сняли интерьер нового кроссовера «АвтоВАЗа» Lada Azimut. Ролик опубликовал Telegram-канал No Limits.

На размещенных кадрах видно, что пятиместный кроссовер выполнен в ярком черно-оранжевом оттенке, а рядом с водительском креслом размещены два подстаканника. Также предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов, электрорегулировки руля и сидений.

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее «АвтоВАЗ» отрекся от вдохновения другими авто при создании Lada Azimut.