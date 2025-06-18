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Названа стоимость новой Lada Azimut

Mash: новая Lada Azimut будет стоить около 2,5 млн рублей
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Telegram-канал No Limits

Стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации.

До этого сообщалось, что у первого кроссовера Lada будет три мотора и исключительно передний привод.

«Моторов будет три: 1.8 (132 л.с.), 1.6 (120 л.с.) и ориентировочно через два года — китайский турбомотор 1.5 (на 150 л.с.)», — сообщает канал No Limits.

Отмечается, что привод будет только передний — платформа Lada Vesta не рассчитана под полный привод.

Прототип автомобиля впервые показали в январе 2025 года во время визита на завод в Тольятти президента Владимира Путина.

Ранее появились первые фото нового кроссовера Lada Azimut в молочном цвете.

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