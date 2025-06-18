«АвтоВАЗ» отрекся от вдохновения другими авто при создании Lada Azimut

Российский автопроизводитель »АвтоВАЗ» не вдохновлялся другими автомобилями при создании Lada Azimut. Об этом Telegram-каналу SHOT рассказал директор по дизайну Николай Суслов.

«При создании дизайна Lada Azimut вдохновлялись Жигулевскими и Уральскими горами, а также архитектурой конструктивизма. Дизайнер уверяет, что никакие иностранные авто за пример не брали, чтобы не получилось что-то второсортное», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что стоимость первого в истории «АвтоВАЗа» кроссовера Lada Azimut будет составлять порядка 2,5 млн рублей.

«Вашему вниманию, та самая новая Lada Azimut. Очевидно, симпатичная, сделана на базе Vesta. Стоимость — пока в секрете. По нашей информации, около 2,5 млн рублей за базовую версию», — говорит в публикации Telegram-канала Mash.

Ранее был рассекречен салон нового кроссовера Lada Azimut.