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Челябинец жестко избил водителя Honda, и это попало на видео

В Челябинске на видео попала жесткая драка водителей на проезжей части

В Челябинске мужчины подрались на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«На Сталеваров озверевший бородач избил водителя «Хонды» и потоптался по его машине. Судя по крикам владельца иномарки, водитель Жигулей не уступил ему дорогу», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга, а после начинают драться. Челябинец толкает водителя Honda на багажник, а после — на землю, где наносит несколько ударов. Далее на записи видно, как прохожие разнимают конфликтующих.

До этого сообщалось, что во Владивостоке подростки на электросамокате сбили пожилую женщину. Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как два подростка едут на самокате, а затем врезаются в пешехода.

По информации канала, после произошедшего подростки скрылись с места ДТП. В результате наезда у пострадавшей женщины зафиксировали перелом лодыжки, а также множественные гематомы по всему телу.

Ранее оренбуржец с младенцем на руках бросился под питбайк, и это попало на видео.

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