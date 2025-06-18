Подростки на электросамокате снесли пожилую приморку, и это попало на видео

Во Владивостоке на видео попало, как подростки на самокате снесли пенсионерку

Во Владивостоке подростки на электросамокате сбили пожилую женщину. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке, 17 июня 2025 года, 15:36, во дворе дома по адресу ул. Бурачка, 7 (на заезде к дому возле гаража) произошел серьезный инцидент: две девочки-подростка (примерно 10–13 лет), катавшиеся на электросамокате, сбили пожилую женщину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, как два подростка едут на самокате, а затем врезаются в пешехода.

По информации канала, после произошедшего подростки скрылись с места ДТП. В результате наезда у пострадавшей женщины зафиксировали перелом лодыжки, а также множественные гематомы по всему телу.

Также сообщается, что на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных медицинских служб.

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