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«Дорвался»: Бородина получает штрафы своего мужа, который ездит на ее Mercedes по столице

Shot: муж Бородиной ездит по Москве на ее Mercedes-Benz и нарушает ПДД
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Telegram-канал SHOT

Муж Ксении Бородиной ездит по Москве на ее Mercedes-Benz G-класса и нарушает ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Муж Ксюши Бородиной дорвался — рассекает по Москве на новом гелике. Разумеется, это не его машина, Mercedes-Benz G-класса 2023 года (≈₽35 млн) оформлен на жену. Но тем не менее за рулем регулярно Николай Сердюков со своими кентами. Правила дорожного движения исправно нарушаются — все штрафы же все равно прилетают хозяйке машины», — говорится в сообщении.

По информации канала, всего муж Бородиной получил 264 штрафа на сумму 280 тысяч рублей.

Также сообщается, что телеведущая купила Mercedes зимой в 2024 году, когда уже была в отношениях с Сердюковым.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Ранее Бородина показала декольте в своем Rolls-Royce Ghost, и это попало на видео.

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