Бородина показала декольте в своем Rolls-Royce Ghost, и это попало на видео

На видео попало, как Бородина показала декольте на заднем сиденье Rolls-Royce

Ксения Бородина показала декольте в своем Rolls-Royce Ghost. Соответствующее видео телеведущая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, как Ксения Бородина идет к своей серой машине Rolls-Royce Ghost и садится на ее заднее сиденье. При этом заметно, что телеведущая одета в черное платье с декольте.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

Ранее Бородина пообещала все показать на заднем сиденье автомобиля.