На Сахалине ребенок выпрыгнул из движущегося автобуса на дорогу, и это попало на видео

На Сахалине дети начали массово выпрыгивать из окон общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Опасный тренд распространяется по столице острова: школьники прямо на ходу бросаются в окна транспорта. В администрации города просят родителей поговорить с чадами – рассказать, насколько это опасно», — говорится в сообщении.

Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как ребенок выпрыгивает из окна движущегося автобуса.

До этого сообщалось, что в Новосибирске автомобиль сбил людей, собиравших деньги на проезжей части. По словам очевидцев, два человека подрались на пешеходном переходе, после чего у одного из конфликтующих деньги разлетелись по проезжей части. В этот момент подбежали еще два человека, которые принялись собирать купюры.

На опубликованных в сети кадрах видно, как серый автомобиль сбивает собирающих деньги людей.

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми.