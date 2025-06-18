«Драка, летящие купюры и ДТП»: на видео попало, как сибиряк сбил людей, собиравших деньги

В Новосибирске на видео попало, как деньги разлетелись после удара авто

В Новосибирске автомобиль сбил людей, собиравших деньги на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Драка, летящие купюры и ДТП – такая картина предстала перед глазами жителей Новосибирска на перекрестке улиц Крылова и Семьи Шамшиных накануне вечером», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, два человека подрались на пешеходном переходе, после чего у одного из конфликтующих деньги разлетелись по проезжей части. В этот момент подбежали еще два человека, которые принялись собирать купюры.

На опубликованных в сети кадрах видно, как серый автомобиль сбивает собирающих деньги людей. Спустя время на место ДТП прибыли сотрудники правоохранительных органов, но никого уже не было.

До этого сообщалось, что в Новосибирске мужчина трогал 9-летнюю соседку в припаркованной машине. По словам матери младшеклассницы, отец подруги позвал девочку в автомобиль, чтобы «поговорить наедине».

Ранее сибиряк без штанов кидался с ножом на автомобиль с людьми.