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Бомбу обнаружили под днищем авто экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области

Baza: экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области пытались взорвать
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Павел Лисицын/РИА Новости

Автомобиль дочери экс-зампредседателя Заксобрания Запорожской области Николая Пастушенко пытались взорвать. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«По данным источников, бомбу обнаружил сам Пастушенко 16 июня. Бомба была прикреплена под водительским сиденьем «Рено-Каджар», который принадлежит дочери чиновника. Машина было припаркована в гаражном кооперативе в городе Днепрорудное», — говорится в сообщении.

По информации канала, специалисты осмотрели СВУ и выяснили, что устройство весит 500 грамм. При этом поражающих элементов в устройстве не было.

Также сообщается, что с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года Пастушенко был главой военно-гражданской администрации Днепрорудного, после чего перешел в должность первого заместителя председателя Заксобрания Запорожской области. В феврале текущего года мужчина освободил должность.

До этого в Санкт-Петербурге полицейские криминалисты осматривали лимузин Aurus Senat.

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