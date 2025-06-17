Лимузин Aurus Senat осматривают полицейские криминалисты в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские осматривают припаркованный лимузин Aurus Senat, сообщает Mash на Мойке.

«Aurus Senat, припаркованный в Адмиралтейском районе, осматривает группа полицейских криминалистов — в окружении сотрудников ДПС», — сообщает канал.

Премиальный отечественный автомобиль на московских номерах, предположительно, принадлежит юридическому лицу.

Под капотом Aurus Senat — мотор 4.4 мощностью 598 л.с., трансмиссия — автоматическая. В комплектацию входят раздельные задние кресла с кожаной обивкой и откидными столиками перед пассажирами, камеры кругового обзора, подстаканники с подогревом и охлаждением, система бесключевого доступа.

Также у представительского седана есть медиасистема для пассажиров заднего ряда, доводчики дверей, системы контроля слепых зон и посветки поворотов, а также ассистент парковки.

Ранее сообщалось, что новую версию лимузина Aurus Senat покажут на ПМЭФ в Петербурге.