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Гендиректор КамАЗа Когогин приедет на ПМЭФ на беспилотном грузовом автомобиле

Глава «КамАЗа» Когогин отправится на ПМЭФ на беспилотном грузовике «Маяк-2»
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ПАО «КАМАЗ»

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» отправится на ПМЭФ по трассе М11 на новом поколении беспилотного грузовика КАМАЗ 54901, сообщает пресс-служба КамАЗа.

«Маяк-2 является модернизированной версией автомобиля Маяк-1. Он создан на базе санкционно устойчивой версии КАМАЗ-54901. При этом вся компонентная база, которая отвечает за обеспечение автономного движения, в автомобиле Маяк-2 тоже санкционно устойчивая. Машина доработана с учётом эксплуатации Маяк-1 в реальных условиях», — говорится в сообщении пресс-службы.

В автомобиле были улучшены технические характеристики автопилота: были пересмотрены места установки сенсоров, использованы более производительные решения в области навигации, более дальнобойные лидары и радары, более устойчивая связь.

До этого сообщалось, что в 2027 году на дороги общего пользования могут вывести беспилотные автомобили.

«Ключевым инструментом в этом процессе (создания единых правил и инфраструктуры для безопасного использования автономного транспорта) станет дорожная карта — документ, разрабатываемый по поручению зампредседателя правительства России Виталия Савельева», — уточнили в Минтрансе.

Тесты таких грузовых автомобилей прошли успешно, но еще предстоит доработать технологии и согласовать правила.

Ранее сообщалось, что к 2030 году на дорогах России появится 1,7 тысяч беспилотных авто.

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