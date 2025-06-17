Жесткий кульбит внедорожника в Краснодаре попал на видео

В Краснодаре на видео попал жесткий кульбит авто после удара легковушки

В Краснодаре внедорожник столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Момент ДТП на Кубанской набережной и Береговой», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль врезается в легковую машину, после чего переворачивается и падает на крышу.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге водитель Volkswagen Amarok выстрелил из пейнтбольного пистолета во время дорожного конфликта. По информации канала, после конфликта мужчина уехал с места происшествия. При этом вечером в тот же день подозреваемого обнаружили на Садовой улице. Полицейские запечатлели мужчину на камеру. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.

Telegram-канал «Петербургская полиция» утверждает, что 40-летний мужчина, выстреливший из пистолета, передвигался на автомобиле Volkswagen Amarok.

Ранее сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке.