На северо-западе Москвы массовое ДТП парализовало движение автомобилей

В Москве массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На ул. Берзарина в районе д.16 произошло ДТП с участием 3-х автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено на 1,5 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области вечером 15 июня водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС после дрифта на проезжей части. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина убегает от сотрудника правоохранительных органов, который догоняет нарушителя и задерживает.

По информации канала, инспекторы ДПС задержали 17-летнего водителя. Кроме того, правоохранители составили на него административный материал.

Ранее петербуржец на Volkswagen выстрелил из пистолета во время дорожного конфликта.