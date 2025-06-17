Петербуржец на Volkswagen выстрелил из пистолета во время дорожного конфликта

В Петербурге мужчина выстрелил в авто из пистолета и попал на видео

В Санкт-Петербурге водитель Volkswagen Amarok выстрелил из пейнтбольного пистолета во время дорожного конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербург с огоньком».

«У Московского вокзала повздорили два водителя — один выстрелил в машину другого из пейнтбольного пистолета», — говорится в сообщении.

По информации канала, после конфликта мужчина уехал с места происшествия. При этом вечером в тот же день подозреваемого обнаружили на Садовой улице. Полицейские запечатлели мужчину на камеру. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.

Telegram-канал «Петербургская полиция» утверждает, что 40-летний мужчина, выстреливший из пистолета, передвигался на автомобиле Volkswagen Amarok.

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