«Море в Москве, плывем»: водители сняли на видео затопленные дороги столицы

В Москве на видео попало, как автомобиль плыл по затопленной дороге

В Москве из-за выпавших осадков затопило проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

«Море в Москве, плывем. Вот такая вот тут история. Это у нас улица Главмостроя. Что-то, видимо, не работает», — сообщил водитель.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило водой, при этом на улице идет дождь.

По информации канала, транспортные средства с трудом «переплывают» проезжую часть.

До этого сообщалось, что ливень с грозой и температура воздуха до +24°С ожидаются в Москве во вторник, 17 июня.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западную четверть. Его скорость составит до девяти метров в секунду.

Также специалист предупредил, что в последующие ночи произойдет похолодание, пройдут дожди, столбики термометров могут упасть до +8°С. В дневные часы воздух прогреется до +22°С, заключил синоптик.

Ранее в Ленобласти дрифтер убегал от гаишников, и это попало на видео.