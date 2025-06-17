На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Море в Москве, плывем»: водители сняли на видео затопленные дороги столицы

В Москве на видео попало, как автомобиль плыл по затопленной дороге
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Москва 24»

В Москве из-за выпавших осадков затопило проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва сегодня».

«Море в Москве, плывем. Вот такая вот тут история. Это у нас улица Главмостроя. Что-то, видимо, не работает», — сообщил водитель.

Очевидец запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, что проезжую часть полностью затопило водой, при этом на улице идет дождь.

По информации канала, транспортные средства с трудом «переплывают» проезжую часть.

До этого сообщалось, что ливень с грозой и температура воздуха до +24°С ожидаются в Москве во вторник, 17 июня.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западную четверть. Его скорость составит до девяти метров в секунду.

Также специалист предупредил, что в последующие ночи произойдет похолодание, пройдут дожди, столбики термометров могут упасть до +8°С. В дневные часы воздух прогреется до +22°С, заключил синоптик.

Ранее в Ленобласти дрифтер убегал от гаишников, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами