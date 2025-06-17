Москвичей предупредили о ливне с грозой 17 июня

Тишковец: ливень с грозой и до +24°С ожидаются в Москве 17 июня

Ливень с грозой и температура воздуха до +24°С ожидаются в Москве во вторник, 17 июня. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня скажется влияние атмосферного фронта окклюзии с запада. Поэтому во второй половине дня облаков станет больше, пройдет кратковременный дождь, вечером возможен ливень с грозой, до шести миллиметров. Температура воздуха +21°С...+24°С», — сообщил собеседник агентства.

Тишковец добавил, что прогнозируется юго-восточный ветер с переходом на западную четверть. Его скорость составит до девяти метров в секунду.

Что касается атмосферного давления, то оно будет слабо падать, указал специалист погоды, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба.

Также Тишковец предупредил, что в последующие ночи произойдет похолодание, пройдут дожди, столбики термометров могут упасть до +8°С. В дневные часы воздух прогреется до +22°С, заключил синоптик.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с четверга и до конца текущей недели ожидается «скучновато-осенняя» погода. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу — воскресенье осадки прекратятся, однако повысится давление, указал специалист.

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