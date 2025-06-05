Бородина пообещала все показать на заднем сиденье автомобиля

Бородина с заднего сиденья автомобиля пообещала все показать

borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Бородина показала образ на свадьбу. Соответствующее фото телеведущая опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ну а теперь можно все показать и рассказать. Доброе утро», — написала телеведущая.

На фотографии видно, как Ксения Бородина сидит на заднем сиденье автомобиля в свадебном образе.

До этого стало известно, с каким приданым Бородина вышла замуж.

«Итак — Бородина входит в брак с квартирой на Кутузовском проспекте (158,3 кв. м ≈ ₽229 млн), квартирой на Фрунзенской набережной (73,9 кв. м ≈ ₽45 млн), особняком в клубном поселке «Павловы Озера» (≈ ₽50 млн)», — говорится в сообщении Telegram-канала Shot.

Также сообщается, что в собственности у телеведущей четыре автомобиля: Land Rover Range Rover, Rolls-Royce Ghost, Mercedes-Benz G63 AMG и семейный Mercedes-Benz V300D 4Matic. Общая стоимость всех машин составляет более 100 млн рублей.

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