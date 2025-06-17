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«Пришел в ярость»: в Подмосковье мужчина разбил автобус с людьми, и это попало на видео

В Подмосковье на видео попало, как мужчина разбил двери автобуса

В Подмосковье мужчина разбил двери общественного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«В Зеленограде мужчина из-за чего-то пришел в ярость и разбил двери у пассажирского автобуса. Все это сопровождалось трехэтажным матом и другими неприличными действиями», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина поднимает с проезжей части предмет и бросает его в общественный транспорт, при этом разбивает двери автобуса.

До этого сообщалось, что в Южно-Сахалинске мужчина поджег свой автомобиль на заправочной станции. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина подносит зажигалку к бензобаку, от чего автомобиль и шланг воспламеняются. Далее — из горящей машины выходит женщина, а сахалинец пытается ликвидировать пожар своей одеждой.

Кроме того, в Новосибирске мужчина избил женщину на проезжей части на глазах у дочери. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина избивает сибирячку на проезжей части.

Ранее уфимцы избили друг друга в автобусе.

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