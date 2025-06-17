Бутовские козы атаковали очередной автомобиль

В Бутово на фото попало, как коза топчет очередной автомобиль

В Москве коза ела листья с деревьев, оперевшись на машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«На Изюмской в Бутово у козы случилась почти художественная фотосессия: сколько экспрессии в одном кадре», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент. На опубликованной в сети фотографии видно, что животное ест листья с дерева, при этом опирается на припаркованный автомобиль.

До этого сообщалось, что в Волгограде сотрудники автосервиса выращивали рыб в подпольном цеху. По предварительной информации, руководитель автосервиса совместно со своим знакомым установил специальные бассейны для разведения рыб. При этом на деятельность подпольного цеха разрешения не было, а выращенная рыба сбывалась нелегально.

По словам Ирины Волк, сотрудники правоохранительных органов изъяли более 700 осетровых рыб, общая стоимость которых более 10 млн рублей. Кроме того, по результатам экспертиз и исследований будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сахалинец поджег автомобиль с женщиной на заправке, и это попало на видео.