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Audi представила кроссовер Q3 нового поколения

Audi официально представила кроссовер Q3 третьего поколения
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Audi

Компания Audi представила кроссовер Q3 третьего поколения. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

У автомобиля появились узкие светодиодные фары и решетка радиатора в виде сот. Сзади у автомобиля четыре раздельных блока фонарей: единая светодиодная полоса, две отдельных задних фары и логотип с подсветкой.

В салоне селектор переключения передач перенесли с центрального туннеля за рулевое колесо. Q3 получил увеличенные дисплеи как приборной панели, так и мультимедиа-системы. Первый стал 11,9-дюймовым, а второй — 12,8 дюймов. Материалы отделки салона выполнены из переработанного полиэстера.

Автомобиль будет предлагаться как традиционными ДВС, так и гибридной силовой установкой. Мотор начального уровня — 1,5-литровый бензиновый мощностью 150 л.с. Также будет доступен 2,0-литровый двигатель мощностью 265 л.с. Покупателям предложат версию и с дизельным мотором объемом 2,0 л. и мощностью 150 л.с. Гибридная модификация Q3 e-hybrid получит мотор с суммарной отдачей 272 л.с.

Audi Q3 третьего поколения начнут продавать в Германии в октябре этого года по цене от €44,6 тыс. (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель BYD начал продажи на домашнем рынке седана E7 для работы в такси.

Новый автомобиль получил 136-сильный электромотор. Дальность хода на полном заряде аккумулятора зависит от выбранной комплектации и составляет 450 или 520 километров. В Китае BYD E7 стоит от 103,8 тыс. юаней (1,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

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