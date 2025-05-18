Появились новые подробности о кроссовере Xiaomi Yu7

Продажи кроссовера Xiaomi Yu7 на китайском рынке начнутся в июне

Президент компании Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что премьера нового кроссовера Xiaomi Yu7 состоится в конце мая, а продажи модели в Китае начнутся в июне. Об этом сообщает carnewschina.com.

Длина автомобиля составляет 4999 мм, колесная база — 3000 мм. В базовой версии — задний привод. Мощность электромотора составляет 315 л.с., пробег 835 километров.

Двухмоторная силовая установка топовой версии имеет суммарную мощность 681 л.с. Максимальная скорость кроссовера составляет 253 км/ч. Электроэнергия будет накапливаться в литиевой батарее производства CATL. С помощью системы быстрой зарядки можно за 5 минут зарядить батарею, чтобы проехать 200 километров.

Ожидается, что автомобиль будет стоить от 250 тыс. юаней (2,8 млн рублей по курсу на момент публикации). Именно за такую цену продают конкурента YU7 в Китае — Tesla Model Y.

До этого стало известно, что на российском рынке появились седаны Volkswagen Lavida XR.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 112 л. с. Цены начинаются от 1,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые кроссоверы Haval F7x появились на российском рынке.