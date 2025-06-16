Пьяный челябинец на Lada протащил гаишника по асфальту, и это попало на видео

В Челябинской области на видео попал водитель Lada, тащивший гаишника по дороге

В городе Златоуст Челябинской области мужчина на Lada протащил сотрудника ДПС по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск с огоньком».

«Водитель ВАЗ-2114, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протащил инспектора по асфальту, причинив ему ушибы головы, живота и левого коленного сустава», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор патрульного автомобиля запечатлел инцидент на видео. На кадрах видно, как сотрудник правоохранительных органов держится за движущийся автомобиль, после чего водитель ускоряется, а мужчина падает на проезжую часть и ударяется головой.

В Следственном комитете по региону отметили, что сотрудник ДПС получил множественные телесные повреждения. В отношении 27-летнего жителя Башкортостана возбудили уголовное дело. В настоящее время нарушителю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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