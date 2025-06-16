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Скорая, спешившая к сахалинцу, не могла проехать из-за нарушителей ПДД и попала на видео

На Сахалине на видео попало, как скорая не могла проехать к дому пациента

На Сахалине автомобиль скорой помощи 15 минут не мог проехать к дому пациента из-за припаркованных с нарушением машин. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахалин-Точка отсчета».

«Вечером 15 июня в Южно-Сахалинске скорая помощь не смогла оперативно подъехать к дому № 10 корпуса 2 по улице Больничной. Причиной стали припаркованные с нарушением автомобили, которые полностью перекрыли проезд к подъезду», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, водителю автомобиля экстренных служб пришлось 15 минут медленно проезжать к подъезду. Супруга пациента сообщила, что ни один из водителей не вышел из дома, при том, что у автомобилей срабатывали сигнальные устройства. Родственникам пришлось встречать машину с медиками возле подъезда.

По словам местных жителей, подобные ситуации уже происходили. Кроме того, владельцы квартир требуют от властей принять меры и обеспечить свободный проезд к дому для транспорта экстренных служб.

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