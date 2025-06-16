Массовое ДТП парализовало движение транспорта на МКАД

В Москве на МКАД массовая авария затруднила движение автомобилей

В Москве на МКАД массовое ДТП затруднило движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 78 км МКАД (в районе съезда №79) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

По информации канала, в районе автомобильной аварии движение транспорта затруднено на 2,5 километра, при этом свободна одна полоса из пяти. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда.

Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы» опубликовал фотографии с места ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части.

До этого в Санкт-Петербурге на Новоприозерском шоссе массовая авария затруднила движение автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, как один автомобиль приземлился на другой в момент ДТП.

Ранее скорая, спешившая к сахалинцу, не могла проехать из-за нарушителей ПДД.