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Массовая авария парализовала движение в Петербурге

В Петербурге массовое ДТП заблокировало движение на Новоприозерском шоссе
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Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер»

В Санкт-Петербурге на Новоприозерском шоссе массовая авария затруднила движение автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Гуляй, Питер».

«Массовая авария заблокировала движение на Новоприозерском шоссе — столкнулись пять машин. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как один автомобиль приземлился на другой в момент ДТП.

До этого сообщалось, что во Владивостоке золотая Toyota Crown попала в ДТП.

«Иномарка мощностью почти в 500 лошадей попала в серьезную аварию между улицами Фадеева и Спортивной. На месте сотрудники», — говорится в публикации.

В сети появилось видео с последствиями инцидента. На кадрах видно, что у автомобилей повреждены капоты и бамперы. Кроме того, у транспортных средств смяты кузова.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель иномарки Toyota Prius, который решил развернуться и «вылетел» на встречную полосу движения.

Ранее скорая, спешившая к сахалинцу, не могла проехать из-за нарушителей ПДД.

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